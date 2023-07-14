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Рада дала зелене світло створенню Держреєстру санкцій

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт про започаткування Державного реєстру санкцій.

Парламент змінив норму Кримінального кодексу про відповідальність за самовільне залишення військової частини або місця служби

За прийнятим законом встановлюється обов’язкова кваліфікуюча ознака самовільного залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем, а також нез’явлення його вчасно на службу без поважних причин – тривалістю понад три доби, чим фактично декриміналізуються такі діяння, що тривали до 3-х діб.

Ймовірною метою запровадження поліграфу є бажання викликати страх у суддів – голова РСУ

У Раді суддів України зазначили, що якщо проходження поліграфу стане реальністю, можна очікувати на нову хвилю відставок суддів.

Рада підтримала законопроєкт про остаточне скасування штрафів за перебування у громадському транспорті без маски

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, який передбачає остаточне скасування штрафів за перебування у громадському транспорті без маски.

У загиблих військовослужбовців заборонять вилучати органи для трансплантації, — народні депутати внесли законопроект

Автор закону про спрощення процедури трансплантації органів, прийнятого напередодні повномасштабного вторгнення, внесла законопроект, яким пропонується заборонити вилучення органів у загиблих військових.

  1. В Україні

ППО ліквідувала 16 ударних дронів і сім розвідувальних БПЛА

08:31, 14 липня 2023
Ворог атакував ударними безпілотниками з південно-східного напрямку.
ППО ліквідувала 16 ударних дронів і сім розвідувальних БПЛА
Фото: Повітряні сили
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Вночі російські війська атакували Україну безпілотниками, в результаті із 17 БПЛА знищено 16. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Атака 17-ма ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed-136/131" була з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ).

Також повідомляється, що вночі було збито один розвідувальний БПЛА, ще шість безпілотників оперативно-тактичного рівня протиповітряна оборона вразила минулої доби.

Залучалися зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та протиповітряна оборона інших складових Сил оборони України в зонах відповідальності повітряних командувань "Південь" і "Схід".

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