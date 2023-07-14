ППО ліквідувала 16 ударних дронів і сім розвідувальних БПЛА

Ворог атакував ударними безпілотниками з південно-східного напрямку.

Фото: Повітряні сили

Вночі російські війська атакували Україну безпілотниками, в результаті із 17 БПЛА знищено 16. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Атака 17-ма ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed-136/131" була з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ).

Також повідомляється, що вночі було збито один розвідувальний БПЛА, ще шість безпілотників оперативно-тактичного рівня протиповітряна оборона вразила минулої доби.

Залучалися зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та протиповітряна оборона інших складових Сил оборони України в зонах відповідальності повітряних командувань "Південь" і "Схід".

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