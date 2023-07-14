ПВО ликвидировала 16 ударных дронов и семь разведывательных БПЛА

Враг атаковал ударными беспилотниками с юго-восточного направления.

Фото: Воздушные силы

Ночью российские войска атаковали Украину беспилотниками, в результате из 17 БпЛА уничтожено 16. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Атака 17-ю ударными беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131" была с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск).

Также сообщается, что ночью был сбит один разведывательный БпЛА, еще шесть беспилотников оперативно-тактического уровня противовоздушная оборона поразила за прошедшие сутки.

Привлекались зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных Сил и противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны Украины в зонах ответственности воздушных командований "Юг" и "Восток".

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