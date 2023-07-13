В Козине на Киевщине произошел пожар в загородном комплексе, видео

В результате происшествия пострадали два человека.

Скриншот из видео

В Киевской области ликвидировали пожар в загородном комплексе в Козине. В результате происшествия пострадали два человека. Об этом сообщили в ГСЧС Украины и опубликовали видео.

«В 19:53 спасатели ликвидировали пожар на территории загородного комплекса в Козине.

В результате происшествия пострадали два человека: спасатель, который получил тепловой удар и был госпитализирован, а также гражданское лицо, предварительно из-за отравления продуктами горения», - сказано в сообщении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.