Увеличено количество мест для обучения управленцев для работы на деоккупированных территориях

Увеличен на 35% объем бюджетных мест по специальности 281 «Публичное управление и администрирование» и установлен в объеме 115 бюджетных мест по дневной форме обучения на магистратуре.

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Во исполнение решения Правительства Министерству образования и науки увеличен на 35% объем бюджетных мест по специальности 281 «Публичное управление и администрирование» и установлен в объеме 115 бюджетных мест по дневной форме обучения на магистратуре.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Также по заказу Национального агентства по вопросам государственной службы, установлено 650 бюджетных мест по заочной форме обучения.

«Это позволит подготовить большее количество руководящих работников и специалистов государственного управления, которые в будущем будут работать на деоккупированных территориях Украины», - говорится в сообщении.

С 3 июля заработала информационно-коммуникационная система «Резерв для государственной службы на деоккупированных территориях». На платформе reserve.nads.gov.ua каждый желающий может заполнить анкету и стать частью кадрового резерва.

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