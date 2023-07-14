Збільшено кількість місць на навчання управлінців для роботи на деокупованих територіях

Збільшено на 35% обсяг бюджетних місць за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» і встановлено в обсязі 115 бюджетних місць за денною формою навчання на магістратурі.

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На виконання рішення Уряду Міністерству освіти і науки збільшено на 35% обсяг бюджетних місць за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» і встановлено в обсязі 115 бюджетних місць за денною формою навчання на магістратурі.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Також за замовленням Національного агентства з питань державної служби встановлено 650 бюджетних місць за заочною формою навчання.

«Це дасть змогу підготувати більшу кількість керівних працівників і спеціалістів державного управління, які в майбутньому працюватимуть на деокупованих територіях України», - сказано у повідомленні.

З 3 липня запрацювала інформаційно-комунікаційна система «Резерв для державної служби на деокупованих територіях». На платформі reserve.nads.gov.ua кожен охочий може заповнити анкету й стати частиною кадрового резерву.

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