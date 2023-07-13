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Саммит лидеров США и Северных стран подтвердил поддержку территориальной целостности Украины – заявление

20:02, 13 июля 2023
Учасники саміту пообіцяли продовжувати підтримувати Україну «стільки, скільки це буде потрібно, в тому числі шляхом підтримки безпеки, економічної, правової та гуманітарної допомоги».
Саммит лидеров США и Северных стран подтвердил поддержку территориальной целостности Украины – заявление
Источник фото: AP Photo/Susan Walsh
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Президенты США и Финляндии, а также премьер-министры Дании, Исландии, Норвегии и Швеции после третьего саммита лидеров в Хельсинки обнародовали совместное заявление о подтверждении прочного партнерства США и северных стран, активизацию сотрудничества между ними, сосредотачиваясь на безопасности, окружающей среде, технологиях и обществе.

Об этом сообщает «Голос Америки».

«Країни Північної Європи та Сполучені Штати знову однозначно засудили агресивну війну росії проти України. Вони залишаються непохитними у своїй підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, йдеться у заяві, виданій в четвер.

Учасники саміту пообіцяли продовжувати підтримувати Україну «стільки, скільки це буде потрібно, в тому числі шляхом підтримки безпеки, економічної, правової та гуманітарної допомоги».

Лідери водночас «взяли на себе зобов’язання продовжувати дипломатичні контакти з метою створення якомога ширшої міжнародної підтримки справедливого та тривалого миру в Україні», заснованого на принципах Статуту ООН. Це включає посилення взаємодії та діалогу з глобальними партнерами щодо проблем, з якими зіткнулися через війну.

Зустрівшись одразу після саміту НАТО у Вільнюсі, лідери підтвердили важливість альянсу для регіональної та трансатлантичної безпеки та стабільності. Лідери Сполучених Штатів і країн Північної Європи висловили сподівання на якнайшвидше приєднання Швеції до НАТО. Лідери відзначили, що членство Фінляндії та Швеції в НАТО «зміцнить здатність північного регіону робити ще більший внесок у безпеку всіх членів НАТО».

Країни Північної Європи також відзначили свою вдячність за незмінну прихильність США трансатлантичній, європейській та північноєвропейській безпеці, і вони готові поглибити свою безпекову та оборонну співпрацю зі Сполученими Штатами, у тому числі в рамках Північного оборонного співробітництва.

Що стосується навколишнього середовища, лідери підкреслили, що зміна клімату та втрата біорізноманіття є одними з найбільш критичних викликів, з якими стикається планета. У цьому контексті лідери відзначили важливість захисту та збереження Арктики та сприяння її сталому економічному розвитку, у співпраці з корінними народами Арктики. Сполучені Штати та скандинавські країни також тісно співпрацюють у відповідних міжнародних форумах для вирішення проблеми зміни клімату, втрати біорізноманіття, здоров’я океану та сталого розвитку.

Що стосується технологій, то лідери обговорили певні обмеження та заходи щодо зменшення ризиків. Сполучені Штати та скандинавські країни зобов’язалися активізувати співпрацю в таких технологіях, як 5G і 6G, штучний інтелект, кібербезпека та квантові технології.

Щодо суспільства, лідери підтвердили фундаментальні та спільні цінності демократії, поваги до прав людини, гендерної рівності, захисту та рівного ставлення до всіх людей, верховенства права та економічної свободи як основи співпраці США та Північної Європи», - сказано в сообщении.

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США
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