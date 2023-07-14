10% мостовых сооружений в Украине находятся в аварийном состоянии, – заключение Комиссии

Выводы комиссии свидетельствуют, что два больших моста в Киеве, а именно мост Патона и мост Метро находятся в аварийном состоянии.

Источник фото: facebook.com/Ministry.for.restoration

В четверг, 13 июля, состоялось очередное заседание Комиссии по проверке мостовых сооружений под председательством вице-премьер-министра по восстановлению Александра Кубракова.

Как рассказали в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры, согласно плану работы комиссии, органы местного самоуправления, Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины и Укрзализныця в качестве балансодержателей подали имеющуюся техническую документацию о состоянии мостов.

Так, по состоянию на 13 июля комиссия получила данные о 22 454 мостах, вместе с тем отсутствует информация о более чем 6 тысячах объектов. В каком они находятся состоянии – пока неизвестно.

«Предыдущие выводы комиссии свидетельствуют, что почти 10% украинских мостовых сооружений находятся в аварийном состоянии. Среди них – два больших моста с высокой интенсивностью движения, которые расположены в Киеве. Речь идет о мосте им. Е. Патона и мосте Метро», - говорится в сообщении.

Первый анализ технической документации, актов осмотра мостов показал критическую ситуацию с состоянием мостовых сооружений в Украине. Это недопустимая ситуация как для физической безопасности украинцев, так и для обороноспособности и экономики Украины в целом.

Как председатель комиссии по проверке даю поручение немедленно приступить к обследованию аварийных мостов, которые относятся к внеклассным и расположены через большие реки. Наша задача как можно скорее выяснить реальное положение вещей и подготовить соответствующие предложения для системного решения проблем и предотвращения их в будущем», – подчеркнул вице-премьер-министр Александр Кубраков.

Отмечается, что с 14 июля эксперты Комиссии приступят к визуальному и инструментальному обследованию мостовых сооружений, которые находятся в аварийном состоянии.

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