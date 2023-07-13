У Козині на Київщині сталася пожежа у заміському комплексі, відео

Внаслідок події постраждало двоє людей.

Скріншот із відео

У Київській області ліквідували пожежу у заміському комплексі у Козині. Внаслідок події постраждало дві особи. Про це повідомили у ДСНС України та опублікували відео.

«О 19:53 рятувальники ліквідували пожежу на території заміського комплексу у Козині.

Внаслідок події постраждало двоє людей: рятувальник, який отримав тепловий удар і був госпіталізований, а також цивільна особа, попередньо через отруєння продуктами горіння», - сказано у повідомленні.

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