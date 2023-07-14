В Воздушных силах сообщили, что рф использует ухудшение погодных условий для атак по Украине

Облачность усложняет работу мобильных огневых групп, которые должны видеть объект, видеть воздушную цель, чтобы прицелиться, - спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Российская армия использует ухудшение погодных условий для воздушных атак по Украине. Ведь облачность облачность мешает прицелиться украинским защитникам. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, оккупанты целенаправленно используют темное время суток и "капризы погоды". Игнат отмечает, что "погода влияет на любые объекты, которые находятся в небе, и на работу пилотируемой авиации".

"Враг, возможно, хотел воспользоваться прихотями погоды. Облачность усложняет работу мобильных огневых групп, которые должны видеть объект, видеть воздушную цель, чтобы прицелиться", — рассказал Игнат.

Что касается и крылатых ракет, и Shahed, пояснил Игнат, то здесь погода не сильно влияет. Они ведь летят по своему заданному маршруту.

"Если будет какой-нибудь сильный ветер боковой, обледенение с перепадом температур, то это может влиять на "Shahed", которые запускают через Азовское море. Сейчас, как видим, противник применяет их и даже в такую погоду, когда есть и облачность, и ливни", – добавил Игнат.

Напомним, что ночью украинская ПВО ликвидировала 16 ударных дронов и семь разведывательных БПЛА.

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