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  1. В Украине

Надомная работа: как организовать работу работника дома

13:57, 14 июля 2023
Выполнение надомной работы не влечет изменений в нормировании, оплате труда и не влияет на объем трудовых прав работников.
Надомная работа: как организовать работу работника дома
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В Восточное межрегиональное управление Государственной службы Украины по вопросам труда обратилась гражданка, которая является представителем одного из предприятий Донбасса, с вопросом об особенностях организации надомной работы на предприятии.

Гоструда предоставило следующее разъяснение: ст. 60-1 КЗоТ определено, что надомная работа – это форма организации труда, при которой работа выполняется работником по месту его проживания или в других определенных им помещениях, характеризующихся наличием закрепленной зоны, технических средств (основных производственных и непроизводственных фондов, инструмента, приборов, инвентаря) или их совокупности, необходимых для производства продукции, предоставления услуг, выполнения работ или функций, предусмотренных учредительными документами, но вне производственных или рабочих помещений работодателя.

Типовая форма трудового договора о надомной работе утверждается центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере трудовых отношений.

В случае введения надомной работы рабочее место работника фиксировано и не может быть изменено по инициативе работника без согласования с работодателем способом, определенным трудовым договором о надомной работе. Решение работодателя об отказе в предоставлении согласия на смену рабочего места по инициативе работника должно быть обоснованным.

Работник в случае невозможности выполнения работы на фиксированном рабочем месте по независимым от него причинам имеет право сменить рабочее место при условии уведомления работодателя не менее чем за три рабочих дня до такой смены способом, определенным трудовым договором о надомной работе. В таком случае нормы части третьей статьи не применяются.

При выполнении работы по трудовому договору о надомной работе на работников распространяется общий режим работы предприятия, учреждения, организации, если иное не предусмотрено трудовым договором. При этом продолжительность рабочего времени не может превышать нормы, предусмотренные ст. 50 и 51 КЗоТ, с учетом особенностей требований Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения».

Выполнение надомной работы не влечет изменений в нормировании, оплате труда и не влияет на объем трудовых прав работников.

Обеспечение средствами производства, материалами и инструментами, необходимыми для выполнения работником надомной работы, возлагается на работодателя, если иное не предусмотрено трудовым договором. Работник в случае использования своих инструментов имеет право на компенсацию в соответствии с положениями ст. 125 КЗоТ.

На момент угрозы распространения эпидемии, пандемии, необходимости самоизоляции работника в случаях, установленных законодательством, и/или при возникновении угрозы вооруженной агрессии, чрезвычайной ситуации техногенного, природного или иного характера надомная работа может вводиться приказом (распоряжением) работодателя без обязательного заключения трудового договора о надомной работе в письменной форме. С таким приказом (распоряжением) работник знакомится в течение двух дней со дня его принятия, но до введения надомной работы. В этом случае нормы ч. 3 ст. 32 настоящего Кодекса не применяются.

Работодатель самостоятельно решает, как поручать работнику работу и контролировать ее выполнение, и обеспечивает достоверный учет выполненной работы.

Надомная работа может быть введена исключительно для лиц, имеющих практические навыки выполнения определенных работ или могут быть обучены таким навыкам.

Беременные женщины, работники, имеющие ребенка в возрасте до трех лет или осуществляющие уход за ребенком в соответствии с медицинским заключением до достижения им шестилетнего возраста, работники, имеющие двух или более детей в возрасте до 15 лет или ребенка с инвалидностью, родители лица с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, а также лица, взявшие под опеку ребенка или лицо с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, могут работать на условиях надомной работы, если это возможно, принимая во внимание выполняемую работу, и работодатель имеет для этого соответствующие ресурсы и средства.

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