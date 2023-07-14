На Донеччині затримали колаборанта, який надсилав представнику «днр» звіти про пересування ЗСУ

За даними слідства, ворожий агент з балкону власної квартири знімав на телефон вантажівки, безновози та озброєння українських військових.

Фото: Донецька обласна прокуратура

Житель Добропілля Донецької області отримав підозру у колабораційній діяльністі. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, з березня по травень 2023 року житель м. Добропілля передавав представнику «мгб днр» відомості про пересування техніки та особового складу ЗСУ.

Прихильник московського режиму з балкону власної квартири знімав на телефон вантажівки, безновози та озброєння наших військових.

У текстових повідомленнях він детально описував вміст машин, їхню кількість, напрямок руху та фіксував точний час.

Наразі підозрюваного затримано. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, що на Донеччині засудили ворожу інформаторку, яка передавала голосові повідомлення про місця дислокації ЗСУ.

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