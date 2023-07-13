Передавала голосові повідомлення про місця дислокації ЗСУ: на Донеччині засудили ворожу інформаторку

Суд призначив їй покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

Фото: Донецька обласна прокуратура

Жительку Добропілля Покровського району Донецької області визнано винною у поширенні інформації про розташування Збройних Сил України. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.



Суд призначив їй покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

Прокурори довели, що у квітні та травні 2022 року жінка відправляла знайомій з Воронежа рф голосові повідомлення з даними про розташування підрозділів Збройних Сил України у м. Добропілля. Спілкувалися за допомогою мобільного телефону через месенджер.

У цей же період засуджена збирала відомості про рух техніки і розміщення особового складу українських військ. Вона передавала цю інформацію своїй подрузі під час зустрічей. Та, в свою чергу, зливала отриману інформацію на користь держави-агресора.

На вирок суду засуджена чекала під вартою.

Зазначається, що за протиправну діяльність подруга засудженої теж отримала вирок - 8 років позбавлення волі. Наразі вона відбуває покарання у місцях позбавлення волі.

Нагадаємо, що суд покарав колаборанта з Донеччини, який під виглядом переселенця ховався на заході України.

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