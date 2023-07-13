Передавала голосовые сообщения о местах дислокации ВСУ: в Донецкой области осудили вражескую информаторку

Суд назначил ей наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Фото: Донецкая областная прокуратура

Жительница Доброполья Покровского района Донецкой области признана виновной в распространении информации о расположении Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Суд назначил ей наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Прокуроры доказали, что в апреле и мае 2022 года женщина отправляла знакомой из Воронежа рф голосовые сообщения с данными о расположении подразделений Вооруженных Сил Украины в г. Доброполье. Общались с помощью мобильного телефона через мессенджер.

В этот же период осужденная собирала сведения о движении техники и размещении личного состава украинских войск. Она передавала эту информацию своей подруге во время встреч. И, в свою очередь, сливала полученную информацию в пользу государства-агрессора.

Приговора суда осужденная ждала под стражей.

Отмечается, что за противоправную деятельность подруга осужденной тоже получила приговор – 8 лет лишения свободы. В настоящее время она отбывает наказание в местах лишения свободы.

Напомним, что суд наказал коллаборанта из Донецкой области, который под видом переселенца скрывался на западе Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.