Страны G7 согласовали совместную декларацию о гарантиях безопасности для Украины, — Ермак рассказал детали

В декларации говорится о долгосрочной безопасности и экономической поддержке, которую они планируют предоставить Украине.

Фото: AP Photo / Pavel Golovkin

Страны "Большой семерки" согласовали совместную декларацию, в которой говорится о долгосрочной безопасности и экономической поддержке, которую они планируют предоставить Украине. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

По его словам, декларация – это общий продукт, который учитывает как потребности Украины, так и возможности партнеров.

При этом декларация является рамочным общим документом. Следующим шагом является заключение системы двусторонних договоров безопасности между Украиной и отдельными странами-гарантами, объединенных рамками многостороннего взаимодействия.

«Маємо потужні оборонні домовленості та погоджену країнами G7 Спільну декларацію підтримки України. Вона є важливим кроком до укладення системи двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами щодо гарантій безпеки для нашої держави.

Погоджена Декларація - це великий результат, якому передувала багатомісячна щоденна робота нашої команди на рівні радників з питань національної безпеки США, Великої Британії, Франції та Німеччини, а також в комунікації з іншими партнерами.

Я дозволю собі не бути скромним. Вважаю цей результат важливою перемогою України на шляху до НАТО, і поясню чому.

Сьогоднішня Декларація - це спільний продукт, який враховує як потреби України, так і можливості союзників. Він був би неможливим без величезної роботи та фундаментальної підготовки командами союзників.

Дякую радникам з нацбезпеки, лідерам країн, нашим європейським партнерам за все.

Нагадаю, що у вересні минулого року, міжнародна група, яку разом зі мною очолює колишній Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен, виконуючи задачу Президента Володимира Зеленського, підготувала документ з пропозиціями гарантій - Kyiv Security Compact. Сьогодні вони увійшли в погоджену партнерами з G7 Спільну декларацію, за що ми окремо вдячні союзникам.

Сама декларація є рамковим загальним документом. Наступний крок - укладення системи двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами, об’єднаних рамками багатосторонньої взаємодії.

Ключовою тезою Декларації є підтвердження того факту, що безпека України є складовою безпеки Євроатлантичного регіону. Цю тезу підкріплює згадка про майбутнє членство України в НАТО.

Що передбачають гарантії безпеки?

Вони включають у себе такі компоненти:

Заходи з допомоги Україні у захисті себе та упередження нової агресії, зокрема постачання зброї, підтримку в розбудові ОПК, навчання, співпрацю в галузі розвідки та кібербезпеки. Крім того, країни-гаранти допомагатимуть підвищенню стабільності української економіки й енергетики та надаватимуть технічну й фінансову допомогу.

Заходи на випадок нової агресії, які передбачають негайні консультації, щоб забезпечити Україну всім необхідним для оборони в найкоротші терміни. Всі ці принципи були закладені в концепції Kyiv Security Compact групи Расмуссена-Єрмака.

Підтримка у притягненні рф до відповідальності за агресію та кроки економічного та юридичного характеру, спрямовані на покарання росії та збільшення її витрат на війну. Серед них: подальше посилення санкційного тиску, заморожування активів, створення механізмів стягнення репарацій та судове переслідування винних у злочинах проти України й українців згідно з нормами міжнародного права. Це означає, що держави-члени G7 повністю підтримують ініціативи Офісу Президента в площинах санкційної політики та правосуддя.

Важливий пункт гарантій - подальша підтримка демократичного розвитку України.

Цей документ відкритий і дає можливість іншим країнам не з числа G7 долучитися до гарантій безпеки. Декларація - перший документ, який символізує наявність «парасольки» у вигляді гарантій безпеки.

Важливо, щоб до саміту НАТО у Вашингтоні 2024 року ми перемогли у війні і підписали гарантії безпеки для нашої держави. Вони діятимуть до моменту вступу в НАТО», — сообщил Андрей Ермак.

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