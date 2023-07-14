Що святкують 14 липня: прикмети, заборони, пам’ятні дати

У Франції відзначають День взяття Бастилії.

У п’ятницю, 14 липня, в Україні і світі відзначають кілька свят. Так, сьогодні святкують Міжнародний день небінарних людей. Хоча це доволі молода, але дуже важлива подія, яка вперше з'явилася 2012 року. Небінарна гендерна ідентичність означає, що людина усвідомлює себе поза межею гендерного бінаризму (традиційного розділення на жіночу та чоловічу стать).

Також 14 липня День обізнаності про акул. Важлива екологічна подія, яка має за мету привернути увагу людства до цих особливих тварин, покращити поінформованість щодо ролі риб для планети Земля, спростування міфів про те, що акули є морськими монстрами.

А ще 14 липня святкують Всесвітній день шашлику або Всесвітній день смаженого м'яса. Припадає свято на другу п'ятницю липня і є досить популярним серед різних народів.

У Франції сьогодні- День взяття Бастилії, у Швейцарії - фестиваль класичної музики у Верб'є, у Бельгії - фестиваль "Гентські свята".

Православна церква вшановує пам'ять Косми і Даміана.

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: яскраво мерехтять на небі зірки, а вранці з'явилися хмари — чекайте на сильну грозу;

серп місяця має червонуватий відтінок — будуть вітри, а якщо його кінці затупилися — зливи;

вітер з заходу приносить дощові дні;

кричить сорока — до спеки;

тьмяно горить свічка — буде дощ;

у льоні миші почали вити гнізда — взимку випаде багато снігу.

Що не можна робити цього дня

Не можна з'ясовувати стосунки, сваритися, краще ніяк не реагувати на негативні провокації.

Не розповідайте нікому про те, що вам наснилося в ніч проти 14 липня, інакше сон не збудеться.

Не варто робити серйозні покупки чи витрачати багато грошей.

Ще цього дня:

1933 - вийшов перший мультфільм Макса Флейшера про моряка Папая;

1945 - новий уряд Королівства Італія декларує стан війни з Японською імперією;

1969 - розпочалася футбольна війна між Сальвадором і Гондурасом;

2000 - Георгій Гонгадзе офіційно звернувся до Генерального прокурора України Михайла Потебенька з листом, у якому виклав факти про стеження за ним працівників міліції та невідомих осіб;

2022 - масований ракетний удар по Україні, зокрема по Вінниці. Загинуло 27 людей, серед них троє дітей.

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