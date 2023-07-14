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Депутати підтримали законодавче закріплення процедури перейменування населених пунктів: як будуть перейменовувати

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади рекомендує депутатам ухвалити у першому читанні законопроєкт, який передбачає законодавче закріплення процедури перейменування населених пунктів та ролі громадських обговорень під час ухвалення рішень з окремих питань.

Рада дала зелене світло створенню Держреєстру санкцій

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт про започаткування Державного реєстру санкцій.

Парламент змінив норму Кримінального кодексу про відповідальність за самовільне залишення військової частини або місця служби

За прийнятим законом встановлюється обов’язкова кваліфікуюча ознака самовільного залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем, а також нез’явлення його вчасно на службу без поважних причин – тривалістю понад три доби, чим фактично декриміналізуються такі діяння, що тривали до 3-х діб.

Ймовірною метою запровадження поліграфу є бажання викликати страх у суддів – голова РСУ

У Раді суддів України зазначили, що якщо проходження поліграфу стане реальністю, можна очікувати на нову хвилю відставок суддів.

Рада підтримала законопроєкт про остаточне скасування штрафів за перебування у громадському транспорті без маски

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, який передбачає остаточне скасування штрафів за перебування у громадському транспорті без маски.

  1. Суспільство

Що святкують 14 липня: прикмети, заборони, пам’ятні дати

10:25, 14 липня 2023
У Франції відзначають День взяття Бастилії.
Що святкують 14 липня: прикмети, заборони, пам’ятні дати
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У п’ятницю, 14 липня, в Україні і світі відзначають кілька свят. Так, сьогодні святкують Міжнародний день небінарних людей. Хоча це доволі молода, але дуже важлива подія, яка вперше з'явилася 2012 року. Небінарна гендерна ідентичність означає, що людина усвідомлює себе поза межею гендерного бінаризму (традиційного розділення на жіночу та чоловічу стать). 

Також 14 липня День обізнаності про акул. Важлива екологічна подія, яка має за мету привернути увагу людства до цих особливих тварин, покращити поінформованість щодо ролі риб для планети Земля, спростування міфів про те, що акули є морськими монстрами. 

А ще 14 липня святкують Всесвітній день шашлику або Всесвітній день смаженого м'яса. Припадає свято на другу п'ятницю липня і є досить популярним серед різних народів. 

У Франції сьогодні- День взяття Бастилії, у Швейцарії - фестиваль класичної музики у Верб'є, у Бельгії - фестиваль "Гентські свята".

Православна церква вшановує пам'ять Косми і Даміана.

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день: 

  • дивилися, який сьогодні день: яскраво мерехтять на небі зірки, а вранці з'явилися хмари — чекайте на сильну грозу;
  • серп місяця має червонуватий відтінок — будуть вітри, а якщо його кінці затупилися — зливи;
  • вітер з заходу приносить дощові дні;
  • кричить сорока — до спеки;
  • тьмяно горить свічка — буде дощ;
  • у льоні миші почали вити гнізда — взимку випаде багато снігу.

Що не можна робити цього дня

  • Не можна з'ясовувати стосунки, сваритися, краще ніяк не реагувати на негативні провокації.
  • Не розповідайте нікому про те, що вам наснилося в ніч проти 14 липня, інакше сон не збудеться.
  • Не варто робити серйозні покупки чи витрачати багато грошей.

Ще цього дня:

1933 - вийшов перший мультфільм Макса Флейшера про моряка Папая;

1945 - новий уряд Королівства Італія декларує стан війни з Японською імперією;

1969 - розпочалася футбольна війна між Сальвадором і Гондурасом;

2000 - Георгій Гонгадзе офіційно звернувся до Генерального прокурора України Михайла Потебенька з листом, у якому виклав факти про стеження за ним працівників міліції та невідомих осіб;

2022 - масований ракетний удар по Україні, зокрема по Вінниці. Загинуло 27 людей, серед них троє дітей.

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