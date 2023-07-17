Взрывы на Крымском мосту: Путин сделал циничное заявление и пригрозил «ответом»

Российский диктатор заявил, что рф якобы не использует Крымский мост для перевозки военных и техники.

Фото: 24tv.ua

Российский диктатор Путин сделал заявление после взрывов на Крымском мосту, которые произошли в ночь на 17 июля. Об этом сообщают пропагандистские СМИ рф.

По его словам, рф якобы не использует мост для перевозки военных и техники для войны в Украине, а саму «бавовну» он назвал «террористическим актом».

В то же время, диктатор заявил, что министерство обороны россия уже готовит ответ. Также Путин подтвердил, что мост получил значительные повреждения, из-за этого было остановлено движение авто и поездов по мосту.

Еще Путин поручил фсб принять меры по «повышению безопасности моста».

Ранее обнародовали спутниковые снимки последствий взрывов на Крымском мосту.

В ГУР отреагировали на ситуацию, процитировав главу украинской разведки Кирилла Буданова: «Крымский мост — конструкция там излишняя».

В ОК «Юг» считают, что повреждение Крымского моста может быть российской провокацией.

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