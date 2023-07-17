Появились спутниковые снимки разрушений Крымского моста.

Как ранее сообщалось, в ночь на 17 июля на Крымском мосту произошло несколько взрывов.

Российские оккупанты заявляли, что мост якобы атаковали надводные беспилотники.

Позже появились спутниковые снимки разрушений Крымского моста от Maxar.

В ГУР отреагировали на ситуацию, процитировав главу украинской разведки Кирилла Буданова: «Крымский мост — конструкция там излишняя».

В ОК «Юг» считают, что повреждение Крымского моста может быть российской провокацией.

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