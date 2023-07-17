З'явилися супутникові знімки руйнувань Кримського мосту.

Як раніше повідомлялося, у ніч проти 17 липня на Кримському мосту сталося кілька вибухів.

Російські окупанти заявляли, що міст нібито атакували надводні безпілотники.

Згодом з'явилися супутникові знімки руйнувань Кримського мосту від Maxar.

У ГУР відреагували на ситуацію, процитувавши очільника української розвідки Кирила Буданова: «Кримський міст — конструкція там зайва».

В ОК «Південь» вважають, що пошкодження Кримського мосту може бути російською провокацією.

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