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У ДСА можуть з’явитись викривачі корупції, але чи отримають вони вчасно гроші за викриття, поки що невідомо

08:00, 18 липня 2023
Матеріальне стимулювання викривачів може здійснюватися в межах фонду оплати праці.
У ДСА можуть з’явитись викривачі корупції, але чи отримають вони вчасно гроші за викриття, поки що невідомо
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Державна судова адміністрація 10 липня затвердила «Положення про впровадження в Державній судовій адміністрації України, її територіальних управліннях, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери її управління, механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»».

Зазначене положення визначає, що ДСА України та підвідомчі ДСА установи повинні заохочувати викривачів та сприяти їм у повідомленні про можливі факти корупційних aбo пов’язаних з корупцією правопорушень, а також інших порушень Закону.

Мета Положення, серед іншого, визначена так – «забезпечення формування поваги до викривачів як сталої норми корпоративної культури ДСА України та підвідомчих їй установ».

Обов’язки по організації та контролю над формуванням культури повідомлення про корупцію та забезпечення функціонування механізму заохочення викривачів, безпосередньо покладаються на голову ДСА або особу, яка виконує його обов’язки.

Організаційне забезпечення функціонування механізму заохочення та формування культури повідомлення про корупцію здійснює уповноважений структурний підрозділ (уповноважена особа/відповідальна особа, визначена з числа працівників) з питань запобігання та виявлення корупції в ДСА.  

Уповноважений підрозділ (особа) здійснює заходи заохочення та формування культури повідомлень в ДСА України та підвідомчих установах шляхом:

1) ефективної організації роботи внутрішніх каналів повідомлення;

2) якісного та своєчасного розгляду повідомлень, що надійшли через внутрішні канали та регулярні канали;

 3) постійної взаємодії з викривачем та інформування його про стан та результати розгляду повідомлення;

4) надання методичної допомоги, консультацій, проведення внутрішніх навчань щодо здійснення повідомлень та захисту викривачів;

5) розміщення на офіційному веб-сайті, інформаційних стендах, дошках тощо ДСА України, підвідомчої установи інформації про внутрішні та регулярні канали для повідомлень.

Уповноважений підрозділ (особа) повинні вживати заходів щодо захисту працівників, які є викривачами.

Також норми Положення передбачають запровадження «морального та матеріального заохочення викривачів».

Щодо матеріального стимулювання працівників, які є викривачами, то воно може здійснюватись відповідно до законодавства, в межах фонду оплати праці ДСА України, підвідомчої установи, за дотримання таких умов:

1) повідомлення про корупцію подане працівником добровільно, тобто без впливу зовнішніх факторів, таких як здійснення стосовно нього дисциплінарного провадження тощо;

2) виплата не призведе до розкриття особи викривача.

З повним текстом Положення, можна ознайомитися нижче:

Нагадаємо, що у квітні 2023 року в ДСА повідомили, як Судова адміністрація планує формувати нульову толерантність до корупції в судовій адміністрації та підпорядкованих ДСА підприємствах.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», викривачі корупції досі не отримали визначенні для них 10% винагороди.

Також, «Судово-юридична газета» повідомляла про проблеми, з якими в Україні стикаються особи, які стали викривачами корупції.

Автор В’ячеслав Хрипун

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