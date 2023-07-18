В ГСА могут появиться разоблачители коррупции, но получат ли они вовремя деньги за разоблачение, пока неизвестно

Материальное стимулирование обличителей может производиться в пределах фонда оплаты труда.

Государственная судебная администрация 10 июля утвердила «Положение о внедрении в Государственной судебной администрации Украины, ее территориальных управлениях, предприятиях, учреждениях и организациях, относящихся к сфере ее управления, механизмов поощрения разобличителей и формирования культуры сообщения о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, других нарушений Закона Украины «О предотвращении коррупции»».

Указанное положение определяет, что ГСА Украины и подведомственные ГСА учреждения должны поощрять разобличителей и содействовать им в уведомлении о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, а также других нарушений Закона.

Цель Положения, среди прочего, определена так – «обеспечение формирования уважения к обличителям, как устойчивой норме корпоративной культуры ГСА Украины и подведомственных ей учреждений».

Обязанности по организации и контролю над формированием культуры сообщения о коррупции и обеспечении функционирования механизма поощрения обличителей, непосредственно возлагаются на главу ГСА или лицо, исполняющее его обязанности.

Организационное обеспечение функционирования механизма поощрения и формирования культуры сообщения о коррупции осуществляет уполномоченное структурное подразделение (уполномоченное лицо/ответственное лицо, определенное из числа работников) по предотвращению и выявлению коррупции в ГСА.

Уполномоченное подразделение осуществляет мероприятия поощрения и формирования культуры сообщений в ГСА Украины и подведомственных учреждениях путем:

1) эффективной организации работы внутренних каналов сообщения;

2) качественного и своевременного рассмотрения сообщений, поступивших через внутренние и регулярные каналы;

3) постоянного взаимодействия с разоблачителем и информирования его о состоянии и результатах рассмотрения сообщения;

4) предоставление методической помощи, консультаций, проведение внутренних учений касательно сообщений о коррупции и защите разобличителей;

5) размещение на официальном веб-сайте, информационных стендах, досках и т.д. ГСА Украины, подведомственного учреждения, информации о внутренних и регулярных каналах для сообщений.

Уполномоченное подразделение (лицо) должно принимать меры по защите работников, являющихся разоблачителями.

Также нормы Положения предусматривают введение «морального и материального поощрения разоблачителей».

Что касается материального стимулирования работников, являющихся разоблачителями, то оно может осуществляться в соответствии с законодательством, в рамках фонда оплаты труда ГСА Украины, подведомственного учреждения, при соблюдении следующих условий:

уведомление о коррупции подано работником добровольно, то есть без влияния внешних факторов, таких как осуществление по отношению к нему дисциплинарного производства и т. п.;

выплата не приведет к раскрытию личности разоблачителя.

С полным текстом Положения можно ознакомиться ниже:

Напомним, что в апреле 2023 года в ГСА сообщили, как Судебная администрация планирует формировать нулевую толерантность к коррупции в судебной администрации и подчиненных ГСА предприятиях.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», разоблачители коррупции до сих пор не получили положенные им 10% вознаграждения.

Также, «Судебно-юридическая газета» сообщала о проблемах, с которыми в Украине сталкиваются лица, ставшие обличителями коррупции.

Автор Вячеслав Хрипун

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