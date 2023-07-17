Пицца помогла знайти серийного убийцу спустя 10 лет следствия

После 10 лет поисков полиция вычислила серийного убийцу по ДНК на пицце.

В США мужчину обвинили в смерти 3 из 11 жертв нераскрытых убийств на пляже Гилго в штате Нью-Йорк. Следствие велось более десяти лет, сообщает ВВС.

59-летнего архитектора Рекса Хойерманна обвиняют в убийстве Мелиссы Бартелеми, Эмбер Костелло и Меган Уотерман. Также мужчину подозревают в смерти еще одной женщины.

Обвинение выдвинули на основании сопоставления ДНК из пиццы, которую он ел, вместе с материалами на останках жертв.

Комиссар полиции округа Саффолк Родни Гаррисон назвал подозреваемого «демоном» и «хищником», который разрушил семьи.

Сам Гойерманн своей вины не признает. Судья во время слушания постановил оставить его под стражей. В то же время по сообщениям, он расплакался в суде.

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