Піца допомогла викрити серійного вбивцю через 10 років слідства

Після 10 років пошуків поліція вирахувала серійного вбивцю по ДНК на піці.

В США чоловіка звинуватили у смерті 3 з 11 жертв нерозкритих убивств на пляжі Гілго у штаті Нью-Йорк. Слідство велось понад 10 років, передає ВВС.

59-річного архітектора Рекса Гоєрманна звинувачують у вбивстві Мелісси Бартелемі, Ембер Костелло і Меган Вотерман. Також чоловіка підозрюють у смерті ще однієї жінки.

Звинувачення висунули на підставі зіставлення ДНК з піци, яку він їв, разом із матеріалами на останках жертв.

Комісар поліції округу Саффолк Родні Гаррісон назвав підозрюваного «демоном» і «хижаком», який зруйнував сім’ї.

Власне Гоєрманн своєї вини не визнає. Суддя під час слухання постановив залишити його під вартою. Водночас за повідомленнями, він розплакався у суді.

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