«Рыба судного дня» была обнаружена дайверами из Тайваня.

Дайверы из Тайваня заметили гигантскую «рыбу-весло», которую также называют «рыбой судного дня», «сельдяным королем» и «рыбой-ремень». В местной мифологии считается, что эта рыба является предвестником несчастья, передает The Economic Times.

Дайверы заметили, что рыба была ранена и, по всей вероятности, направлялась на мель умирать. По словам специалистов, сельдь могла быть травмирована после встречи с акулой.

«Это следы нападения светящейся бразильской акулы, которая обладает способностью выкусывать куски мяса и обитает в теплых океанических водах по всему миру», — отметил инструктор по дайвингу Ван Ченг-Ру.

Отмечается, что «рыба судного дня» обитает на глубине от 200 до 1000 метров ниже поверхности океана и растает до более двух метров в длину.

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