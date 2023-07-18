Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Авторське сприйняття норм КПК з боку ВАКС у так званій справі «плівок ОАСК» продовжується

ЗМІ продовжують слідкувати за подіями, які розгортаються навколо суддів ОАСК та екс-членів ВККСУ, яких звинувачують у створені злочинної організації та захопленні судової влади у так званій справі «плівок».

Карьерный рост по-новому и больше конкурсов: что изменится для местных чиновников после войны

Через полгода после войны вступит в силу закон, реализация которого увеличит количество местных чиновников, назначенных по конкурсу и требования к их окладам.

В Реестре адвокатов появились данные, что Иван Баканов получил свидетельство адвоката

По данным ЕРАУ, Баканов Иван Геннадиевич получил свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью 27 июня 2023 года.

Стоимость услуг по регистрации автомобилей, выдаче водительских удостоверений, а также экзаменов на право управления авто, может возрасти

В МВД намекнули на возможное повышение расценок на услуги сервисных центров МВД.

Зеленский подписал закон о передаче данных пациентов из системы здравоохранения с ограничениями: куда и с какой целью

Закон предусматривает передачу персональных данных пациентов из электронной системы здравоохранения (кроме медицинской информации) в Единый государственный демографический реестр, Государственный реестр актов гражданского состояния граждан и/или Государственный реестр физических лиц – налогоплательщиков с целью проведения сверки информации о пациентах.

  1. В Украине

У берегов Тайваня заметили огромную «рыбу Судного дня», видео

00:10, 18 июля 2023
«Рыба судного дня» была обнаружена дайверами из Тайваня.
У берегов Тайваня заметили огромную «рыбу Судного дня», видео
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Дайверы из Тайваня заметили гигантскую «рыбу-весло», которую также называют «рыбой судного дня», «сельдяным королем» и «рыбой-ремень». В местной мифологии считается, что эта рыба является предвестником несчастья, передает The Economic Times.

Дайверы заметили, что рыба была ранена и, по всей вероятности, направлялась на мель умирать. По словам специалистов, сельдь могла быть травмирована после встречи с акулой.

«Это следы нападения светящейся бразильской акулы, которая обладает способностью выкусывать куски мяса и обитает в теплых океанических водах по всему миру», — отметил инструктор по дайвингу Ван Ченг-Ру.

Отмечается, что «рыба судного дня» обитает на глубине от 200 до 1000 метров ниже поверхности океана и растает до более двух метров в длину.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Крутько
    Олена Крутько
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Надія Данилевич
    Надія Данилевич
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Ірина Литвинюк
    Ірина Литвинюк
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Віктор Колісник
    Віктор Колісник
    суддя Конституційного Суду України