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Ростислав Шурма и Олег Татаров провели встречу платформы, которая займется проблемами между бизнесом и правоохранителями

21:23, 17 июля 2023
Во исполнение поручения Владимира Зеленского заместители руководителя Офиса Ростислав Шурма и Олег Татаров провели первую встречу участников координационной платформы, которая будет рассматривать возникающие проблемные вопросы между бизнесом и правоохранительными органами.
Ростислав Шурма и Олег Татаров провели встречу платформы, которая займется проблемами между бизнесом и правоохранителями
Фото: president.gov.ua
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Заместители руководителя Офиса Главы государства Ростислав Шурма и Олег Татаров провели первую встречу участников координационной платформы, которая будет рассматривать возникающие проблемные вопросы между бизнесом и правоохранительными органами. Об этом сообщил официальный сайт ОП.

Во встрече также приняли участие заместитель министра экономики Алексей Соболев, заместитель Генерального прокурора Дмитрий Вербицкий, руководитель главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Александр Ткачук.

От бизнеса к заседанию присоединились: CEO сети Multiplex Роман Романчук, соучредитель компании Time Investment Group Радислав Ткаченко, менеджер по фискальному регулированию «Филипп Моррис Украина» Михаил Поляков, руководитель зернового направления «Олам Украина» Алексей Пахомов.

«Мы начали диалог с бизнесом, всесторонне анализируя его кейсы. В ближайшее время намерены провести более глубокую экспертизу. А пока мы видим, что ситуации достаточно разноплановые. Есть случаи действительно неадекватного отношения со стороны правоохранительных органов к предпринимателям. Впрочем, есть случаи, когда бизнес нарушал законодательство, а государству, судя по всему, был нанесен ущерб. Будем находить компромиссные решения относительно кейсов в рамках действующего законодательства и будем менять законы там, где это необходимо», – отметил Ростислав Шурма.

Заместитель руководителя Офиса Президента подчеркнул, что по итогам двух-трех встреч координационной платформы можно будет определить, какие именно законодательные изменения следует внести во избежание двоякого толкования положений законов.

«По итогам сегодняшней встречи очевидно, что бизнес и правоохранительные органы часто очень по-разному трактуют законодательство. Особенно это касается налогового законодательства и получения государственной помощи или льгот. Поэтому в этой сфере нам нужно больше четкости», – заявил Ростислав Шурма.

Планируется, что встречи будут проходить в Офисе Президента Украины еженедельно.

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