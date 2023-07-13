Україну можуть запросити до НАТО на саміті у Вашингтоні, якщо переможе у війні – нардеп Чернєв

За словами нардепа, якщо Україна встигне перемогти у війні до саміту у Вашингтоні, то у країни є всі шанси отримати не політичне, а повноцінне запрошення до НАТО.

Фото: rada.gov.ua

Голова постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв вважає, що Україна отримає повноцінне запрошення до НАТО на Вашингтонському саміті Північноатлантичного альянсу у квітні наступного року в разі перемоги у війні з рф. Про це він сказав в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна»

«Якщо ми встигнемо перемогти у війні до саміту у Вашингтоні, то у нас є всі шанси отримати не політичне, а повноцінне запрошення України до НАТО. Якщо ж війна триватиме і на момент саміту, то жодних принципових зрушень, окрім тактичних військово-політичних рішень, найімовірніше, не буде», - сказав він.

За словами народного депутата, Україна на саміті у Вільнюсі впритул наблизилася до членства в НАТО, прибравши зі шляху перепони у вигляді ПДЧ й отримавши одностайне схвалення майбутньої інтеграції.

«Тепер від членства в НАТО нас відділяє тільки один крок - перемога у війні. І ми цей крок обов'язково зробимо»,- наголосив Чернєв.

Нагадаємо, що став відомий текст декларації країн G7 щодо гарантій безпеки для України.

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