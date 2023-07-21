В Одесі через негоду було затоплено один з районів міста – в ДСНС показали фото

Рятувальники за допомогою спецтехніки надали допомогу більше ніж 210-м особам.

Джерело фото: ГУ ДСНС України в Одеській області

У четвер, 20 липня, внаслідок дощу було затоплено один з районів міста Одеси. Про це повідомили у ДСНС України та розповіли, що через це багато людей не мали можливості виїхати за межі затопленої території та потрапити додому.

Надзвичайники за допомогою рятувальної техніки надали допомогу більше ніж 210-м особам: серед них 35 дітей та 3 вагітні жінки.

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