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  1. В Україні

Олег Татаров на зустрічі з представниками ЄС обговорив план реформи органів правопорядку в Україні

07:40, 21 липня 2023
Заступник керівника Офісу Президента Олег Татаров з представниками ЄС обговорив основні питання реалізації Комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки й оборони.
Олег Татаров на зустрічі з представниками ЄС обговорив план реформи органів правопорядку в Україні
Джерело фото: president.gov.ua
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Заступник керівника Офісу Президента України Олег Татаров з представниками ЄС обговорив основні питання реалізації Комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки й оборони України на 2023–2027 роки.

Як повідомили у Офісі Президента, зустріч відбулася із керівним директором і командувачем цивільними операціями Європейського Союзу в Європейській службі зовнішніх справ Стефано Томатом, представником секретаріату командувача цивільними операціями Евою-Марією Величкович, головою Консультативної місії ЄС в Україні Рольфом Холмбо, заступницею голови Консультативної місії Морою О’Салліван та радником Консультативної місії з політичних питань Андреасом Сампсоном.

Заступник керівника Офісу Президента зазначив, що наразі триває активна підготовка детального плану заходів, спрямованих на виконання Комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки й оборони України на 2023–2027 роки. Хоча Комплексний стратегічний план розрахований на реформування органів правопорядку в післявоєнний період, складання детального плану заходів із його реалізації неможливе без врахування проблем, із якими правоохоронці в умовах війни стикаються щодня. Це документування фактів збройної агресії російської федерації та збирання доказів вчинення воєнних злочинів під постійними ракетними обстрілами й атаками дронів, необхідність отримання показань від свідків і потерпілих, які перебувають на окупованих територіях, особливо в зоні бойових дій, проведення фільтраційних заходів, підвищення кваліфікації слідчих, прокурорів щодо особливостей розслідування воєнних злочинів.

«Дуже важливо, щоб суспільство було поінформоване про обставини злочинів і осіб, які відповідальні за їх вчинення. Наші правоохоронці докладають усіх можливих зусиль для відновлення справедливості та притягнення винних до відповідальності», – зазначив заступник керівника Офісу Президента України.

Під час обговорення подальших заходів із реалізації Комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку в Україні учасників зустрічі було поінформовано про роботу органів правопорядку на території Херсонської та Харківської областей, а також про труднощі їхньої діяльності в умовах ліквідації наслідків підриву греблі Каховської ГЕС.

Заступник керівника Офісу Президента наголосив, що детальний план заходів, спрямований на виконання Комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку, має розв’язувати також проблемні питання, що виникають між бізнесом і правоохоронними органами, задля гарантування економічної безпеки України та відновлення довіри до роботи правоохоронців.

Співрозмовники домовилися проводити регулярні зустрічі з метою обговорення актуальних питань, пов’язаних із реалізацією Комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки й оборони України на 2023–2027 роки.

Раніше ми повідомляли, що Андрій Костін обговорив План реформи органів правопорядку з очільниками МВС, СБУ, ДБР, Нацполіції, БЕБ, Офісу Президента та депутатами.

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