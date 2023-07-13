Андрій Костін обговорив План реформи органів правопорядку з очільниками МВС, СБУ, ДБР, Нацполіції, БЕБ, Офісу Президента та депутатами

Даний план є у переліку заходів, які Україна має ухвалити для початку переговорів про вступ до Європейського Союзу.

Фото: Офіс Генпрокурора

Генеральний прокурор Андрій Костін провів нараду міжвідомчої робочої групи щодо розробки проекту Плану заходів, спрямованих на виконання Комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023–2027 роки. Даний план є однією з вимог Єврокомісії для початку переговорів про вступ до ЄС. «Ухвалити всеосяжний стратегічний план реформи всього правоохоронного сектора як частини середовища безпеки України», - так це звучить у рекомендаціях ЄК. Поки прогрес у виконанні цієї рекомендації Єврокомісія не оцінила як «повністю виконано». Повний звіт стосовно виконання Україною рекомендацій буде в жовтні 2023 року.

Отже, у нараді взяли участь керівництво Офісу Генпрокурора, голова МВС Ігор Клименко, очільник СБУ Василь Малюк, керівник ДБР Олексій Сухачов, Т.в.о. Голови Національної поліції Іван Вигівський, заступник Керівника Офісу Президента України Олег Татаров, голова Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас, голова Комітету ВР з питань правової політики Денис Маслов, заступник голови Комітету з питань національної безпеки Мар’яна Безугла, керівництво БЕБ, Державної прикордонної служби, Державної митної служби, а також міжнародні експерти від КМЄС, проєкту ЄС «PRAVO-JUSTICE», Офісу Ради Європи в Україні.

Учасники міжвідомчої робочої групи озвучили свої пропозиції та напрацювання, визначили конкретні кроки, а також обговорили строки підготовки проекту Плану заходів.

Генпрокурор нагадав, що 11 травня 2023 року Президент України Володимир Зеленський схвалив Комплексний стратегічний план реформування органів правопорядку, а також доручив Уряду розробити з відповідними державними органами та затвердити План заходів, спрямованих на його виконання.

«Шість стратегічних пріоритетів реформування, передбачених Комплексним стратегічним планом, покликані інтегрувати українську систему органів правопорядку до європейського простору свободи, безпеки та справедливості, водночас максимально орієнтуючи її на роботу в інтересах кожної людини», – зазначив Андрій Костін.

Він зауважив, що європейські та інші міжнародні партнери України, які через своїх представників взяли безпосередню участь у розробці проєкту Комплексного стратегічного плану, високо оцінили тісну співпрацю в консультативних та експертних робочих групах, а сам план визнали суттєвим кроком у виконанні рекомендацій Європейської Комісії щодо отримання Україною статусу кандидата в члени Європейського Союзу.

«Упевнений, що наша співпраця у рамках міжвідомчої робочої групи в її оновленому складі успішно продовжиться і в роботі над проєктом Плану заходів. Зміст проєкту Плану заходів, строки його підготовки та виконання максимально узгоджуватимуться із прагненнями України досягти прогресу у виконанні взятих на себе зобов’язань на шляху до ЄС», – наголосив Андрій Костін.

Нагадаємо, у Комплексному плані, який затвердив Президент Зеленський, йдеться про:

посилення координаційної ролі Офісу Генерального прокурора , запровадження правового механізму затвердження та/або погодження Генеральним прокурором міжвідомчих актів органів правопорядку з питань проведення досудового розслідування та здійснення оперативно-розшукової діяльності (стандарти, методичні рекомендації).

, посилення координаційної ролі прокуратури щодо органів правопорядку відповідного рівня під час реалізації ними повноважень щодо протидії злочинності.

забезпечення юридичної визначеності функцій прокурора, зокрема розмежування процесуального статусу прокурора, керівника органу прокуратури та керівника органу досудового розслідування.

розширення меж дискреції прокурора в кримінальному провадженні для забезпечення виконання покладених на нього функцій, зокрема на початковому і завершальному етапах досудового розслідування, з урахуванням пріоритетних напрямів протидії злочинності.

для забезпечення виконання покладених на нього функцій, зокрема на початковому і завершальному етапах досудового розслідування, з урахуванням пріоритетних напрямів протидії злочинності. удосконалення внутрішньої структури і функцій органів правопорядку та прокуратури, забезпечення їх раціональної побудови шляхом оптимізації ресурсів

Контроль та етичні стандарти

визначення ключових показників ефективності (KPI), на підставі яких буде проводитися оцінка ефективності та якості роботи органів правопорядку й прокуратури.

удосконалення механізмів внутрішнього контролю та запобігання корупції, застосування єдиних критеріїв і стандартів доброчесності для перевірки співробітників усіх органів правопорядку та прокуратури, а також їхнього постійного моніторингу;

для перевірки співробітників усіх органів правопорядку та прокуратури, а також їхнього постійного моніторингу; впровадження єдиних етичних принципів для співробітників органів правопорядку та прокуратури

Зміни до кримінально-процесуального законодавства

встановлення критеріїв розмежування напрямів діяльності

удосконалення інституту підслідності.

удосконалення інститутів притягнення особи до кримінальної відповідальності, заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих (розшукових) дій та ознайомлення з матеріалами кримінального провадження для оперативності правосуддя

оптимізація правил здійснення кримінального провадження у спрощеній, спеціальній та інших особливих формах.

формування незалежної та ефективної системи судово-експертного забезпечення правосуддя загалом і, зокрема, діяльності органів правопорядку та прокуратури.

впровадження інституту детективів у діяльність органів досудового розслідування як частини органів правопорядку тощо.

З повним текстом плану можна ознайомитися за посиланням.

Фото: Офіс Генпрокурора

Автор: Наталя Мамченко

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