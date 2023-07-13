Андрей Костин обсудил План реформы органов правопорядка с руководителями МВД, СБУ, ГБР, Нацполиции, БЭБ, Офиса Президента и депутатами

Данный план содержится в перечне мер, которые Украина должна принять для начала переговоров о вступлении в Европейский Союз.

Фото: Офис Генпрокурора

Генеральный прокурор Андрей Костин провел совещание межведомственной рабочей группы по разработке проекта Плана мероприятий, направленных на выполнение Комплексного стратегического плана реформирования органов правопорядка как части сектора безопасности и обороны Украины на 2023-2027 годы. Данный план является одним из требований Еврокомиссии по началу переговоров о вступлении в ЕС. «Принять всеобъемлющий стратегический план реформы всего правоохранительного сектора как части среды безопасности Украины», – так это звучит в рекомендациях ЕК. Пока прогресс в выполнении этой рекомендации Еврокомиссия не оценила как «полностью выполнено». Полный отчет по выполнению Украиной рекомендаций будет в октябре 2023 года.

Итак, в совещании приняли участие руководство Офиса Генпрокурора, глава МВД Игорь Клименко, глава СБУ Василий Малюк, руководитель ГБР Алексей Сухачев, и. о. главы Национальной полиции Иван Выгивский, заместитель руководителя Офиса Президента Украины Олег Татаров, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас, председатель Комитета ВР по правовой политике Денис Маслов, заместитель председателя Комитета по вопросам национальной безопасности Марьяна Безуглая, руководство БЭБ, Государственной пограничной службы, Государственной таможенной службы, а также международные эксперты от КМЕС, проекта ЕС «PRAVO-JUSTICE», Офиса Совета Европы в Украине.

Участники межведомственной рабочей группы озвучили свои предложения и наработки, определили конкретные шаги, а также обсудили сроки подготовки проекта Плана мероприятий.

Генпрокурор напомнил, что 11 мая 2023 г. Президент Украины Владимир Зеленский одобрил Комплексный стратегический план реформирования органов правопорядка, а также поручил Правительству разработать с соответствующими государственными органами и утвердить План мероприятий, направленных на его выполнение.

«Шесть стратегических приоритетов реформирования, предусмотренных Комплексным стратегическим планом, призваны интегрировать украинскую систему органов правопорядка в европейское пространство свободы, безопасности и справедливости, одновременно максимально ориентируя ее на работу в интересах каждого человека», – отметил Андрей Костин.

Он отметил, что европейские и другие международные партнеры Украины, которые через своих представителей приняли непосредственное участие в разработке проекта Комплексного стратегического плана, высоко оценили тесное сотрудничество в консультативных и экспертных рабочих группах, а сам план сочли существенным шагом в выполнении рекомендаций Европейской Комиссии по получению Украины статус кандидата в члены Европейского Союза.

«Уверен, что наше сотрудничество в рамках межведомственной рабочей группы в ее обновленном составе успешно продолжится и в работе над проектом Плана мероприятий. Содержание проекта Плана мероприятий, сроки его подготовки и выполнения будут максимально согласовываться со стремлениями Украины достичь прогресса в выполнении взятых на себя обязательств на пути в ЕС», – подчеркнул Андрей Костин.

Напомним, в Комплексном плане, который утвердил Президент Зеленский, говорится о следующем:

усиление координационной роли Офиса Генерального прокурора, введение правового механизма утверждения и/или согласования Генеральным прокурором межведомственных актов органов правопорядка по вопросам проведения досудебного расследования и осуществления оперативно-розыскной деятельности (стандарты, методические рекомендации).

усиление координационной роли прокуратуры в органах правопорядка соответствующего уровня при реализации ими полномочий по противодействию преступности.

обеспечение юридической определенности функций прокурора, в частности, разграничение процессуального статуса прокурора, руководителя органа прокуратуры и руководителя органа досудебного расследования.

расширение границ дискреции прокурора в уголовном производстве для обеспечения выполнения возложенных на него функций, в том числе на начальном и завершающем этапах досудебного расследования, с учетом приоритетных направлений противодействия преступности.

усовершенствование внутренней структуры и функций органов правопорядка и прокуратуры, обеспечение их рационального построения путем оптимизации ресурсов

Контроль и этические стандарты

определение ключевых показателей эффективности (KPI), на основании которых будет производиться оценка эффективности и качества работы органов правопорядка и прокуратуры.

усовершенствование механизмов внутреннего контроля и предотвращения коррупции, применение единых критериев и стандартов добродетели для проверки сотрудников всех органов правопорядка и прокуратуры, а также их постоянного мониторинга;

внедрение единых этических принципов для сотрудников органов правопорядка и прокуратуры

Изменения в уголовно-процессуальном законодательстве

установление критериев разграничения направлений деятельности

усовершенствование института подследственности.

усовершенствование институтов привлечения лица к уголовной ответственности, мер обеспечения уголовного производства, следственных (розыскных) действий и ознакомления с материалами уголовного производства для оперативности правосудия

оптимизация правил совершения уголовного производства в упрощенной, специальной и других особых формах.

формирование независимой и эффективной системы судебно-экспертного обеспечения правосудия в целом и, в частности, деятельности органов правопорядка и прокуратуры.

внедрении института детективов в деятельность органов досудебного расследования как части правопорядка и т. д.

С полным текстом Плана можно ознакомиться по ссылке.

Фото: Офис Генпрокурора

Автор: Наталья Мамченко

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