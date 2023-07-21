В Одессе из-за непогоды был затоплен один из районов города – в ГСЧС показали фото

Спасатели с помощью спецтехники оказали помощь более чем 210 лицам.

Источник фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

В четверг, 20 июля, в результате дождя был затоплен один из районов города Одессы. Об этом сообщили в ГСЧС Украины и рассказали, что из-за этого много людей не имели возможности выехать за пределы затопленной территории и попасть домой.

Чрезвычайники с помощью спасательной техники оказали помощь более чем 210 лицам: среди них 35 детей и 3 беременные женщины.

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