Давид Арахамия зарегистрировал новый законопроект о возобновлении декларирования чиновников

Проект предусматривает, что чиновники, которые в 2022 – 2023 годах не подали декларацию, подают такие декларации не позднее 90 календарных дней со дня вступления в силу нового закона.

В парламенте 26 июля зарегистрирован новый законопроект о возобновлении декларирования чиновников и должностных лиц «об определении порядка представления деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в условиях военного положения» №9534. Авторами выступают глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, глава антикоррупционного комитета Анастасия Радина и депутаты от разных фракций.

Напомним, ранее Радина заявила, что уже в скором времени будет принят другой проект 8071, который был внесен еще в прошлом году.

Итак, как отмечают авторы, с целью обеспечения выполнения обязательств, взятых Украиной перед МВФ, необходимо принять закон, который возобновит обязательства государственных служащих (непосредственно не вовлеченных в мобилизационные и военные усилия) подавать и раскрывать декларации о своих активах во время военного состояния и восстановит функцию НАПК по проверке деклараций об активах.

Новым законопроектом предлагается внести изменения в Закон «О предотвращении коррупции», в частности:

предоставление субъектам декларирования доступа к сведениям о них и членам их семей из информационно-коммуникационных и справочных систем, реестров, банков данных;

усовершенствование декларирования объектов, находящихся во владении или пользовании лица;

усовершенствование порядка и увеличение сроков декларирования существенных изменений в имущественном состоянии.

Проект предусматривает, что лица, которые в 2022 – 2023 годах не подали декларацию, подают такие декларации (в случае их неподачи) не позднее 90 календарных дней со дня вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины об упрощении порядка представления деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в условиях военного положения» (т.е. указанным законопроектом).

При этом субъекты декларирования, выполняющие задачи в интересах национальной безопасности и обороны Украины, которые принимают непосредственное участие в ведении военных (боевых) действий и получают дополнительное вознаграждение, предназначенное для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских на период действия военного положения. или находятся на временно оккупированных территориях, представляют соответствующую декларацию в следующие сроки:

в течение 90 дней со дня определения даты завершения боевых действий на территории активных боевых действий или дня определения даты завершения временной оккупации для временно оккупированных территорий, на которых лицо находится;

в течение 90 дней со дня возвращения в пункт постоянной дислокации или места постоянной работы;

в течение 90 дней со дня прекращения полномочий (увольнения с должности, службы) или перевода лица на должности, не предусматривающие непосредственное участие в боевых действиях, выполнении боевых (специальных) задач, усилении охраны государственной границы, проведении разведывательных мероприятий, контрразведывательных операций, оперативно -розыскной деятельности;

в течение 90 дней со дня прекращения или отмены военного положения.

Вместе с тем предлагается предусмотреть особенности организации проведения специальной проверки, а также проверки, предусмотренной Законом «Об очищении власти», в период действия военного положения, определить случаи, когда такие проверки не проводятся, урегулировать вопрос дальнейшего пребывания лиц, назначенных во время действия военного положения , в случае не прохождения ими таких проверок.

Автор: Наталья Мамченко

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