Красивое и пугающее зрелище: Киев ночью накрыла сильная гроза, видео

Киевляне наблюдали в городе мощные молнии и публиковали видео непогоды.

В ночь на 26 июля столицу накрыла сильная гроза. Жители города видели молнии и слышали звук грома. Видео непогоды киевляне публиковали в социальных сетях.

На обнародованных кадрах видно, что город покрыт дождем и постоянно появляются молнии.

Одновременно красивое и пугающее зрелище сопровождается сильным ветром и дождем.

Как можно увидеть на видео, молнии настолько мощны, что на несколько секунд освещают улицы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.