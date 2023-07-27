Российские оккупанты ударили по Одесщине «Калибрамы», есть погибший

Целью атаки рф была портовая инфраструктура.

В ночь на 27 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. Об этом сообщили в пресс-службе ОК «Юг».

«Ракеты «Калибр» были выпущены с подлодки в акватории Черного моря на критически малой высоте, что затруднило обнаружение», - говорится в сообщении.

Отмечается, что ракеты врага попали в одно из административных зданий порта. В результате атаки был убит гражданский сотрудник. Повреждено производственное оборудование одного из грузовых терминалов.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что целью атаки рф была портовая инфраструктура.

«В результате попадания погиб гражданский охранник 1979 года рождения. Повреждено оборудование одного из грузовых терминалов, уничтожено здание охраны и два автомобиля», - говорится в сообщении.

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