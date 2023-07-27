Російські окупанти вдарили по Одещині «Калібрами», є загиблий

Ціллю атаки рф була портова інфраструктура.

Вночі проти 27 липня російські окупанти завдали ракетного удару по портовій інфраструктурі Одеської області. Про це повідомили у пресслужбі ОК «Південь».

«Ракети «Калібр» було випущено з підводного човна в акваторії Чорного моря на критично малій висоті, що ускладнило виявлення», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ракети ворога влучили в одну з адміністративних будівель порту. Внаслідок атаки було вбито цивільного співробітника. Пошкоджено виробниче обладнання одного з вантажних терміналів.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що ціллю атаки рф була портова інфраструктура.

«Внаслідок влучання загинув цивільний охоронець 1979 року народження. Пошкоджено обладнання одного з вантажних терміналів, знищено будівлю охорони та два автомобілі», - йдеться у повідомленні.

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