Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
НАЗК обмежать у праві надавати роз'яснення з усіх питань

НАЗК буде надавати роз'яснення лише з питань подарунків і конфлікту інтересів за зверненням чиновників і посадовців.

Давид Арахамія зареєстрував новий законопроект про відновлення декларування чиновників

Проект передбачає, що чиновники, які у 2022 – 2023 роках не подали декларацію подають такі декларації не пізніше 90 календарних днів з дня набрання чинності новим законом.

Оскаржити рішення Дорадчої групи експертів, що фільтруватиме кандидатів до КСУ, можна буде лише з трьох підстав

При цьому законодавець не визначив, чи буде оскаржуватися рішення суду стосовно вердикту Дорадчої групи експертів в апеляційному порядку.

Наші представники зможуть орієнтувати суд у визначенні міри стягнення – НАЗК

У НАЗК розповіли, чому протоколи щодо корупції має розглядати Вищий антикорупційний суд.

Закон про скасування податкових пільг та перевірках бізнесу підписано: що зміниться

З 1 серпня набуде чинності закон про скасування податкових пільг для бізнесу, - що він передбачає.

  1. В Україні

Російські окупанти вдарили по Одещині «Калібрами», є загиблий

08:29, 27 липня 2023
Ціллю атаки рф була портова інфраструктура.
Російські окупанти вдарили по Одещині «Калібрами», є загиблий
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Вночі проти 27 липня російські окупанти завдали ракетного удару по портовій інфраструктурі Одеської області. Про це повідомили у пресслужбі ОК «Південь».

«Ракети «Калібр» було випущено з підводного човна в акваторії Чорного моря на критично малій висоті, що ускладнило виявлення», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ракети ворога влучили в одну з адміністративних будівель порту. Внаслідок атаки було вбито цивільного співробітника. Пошкоджено виробниче обладнання одного з вантажних терміналів.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що ціллю атаки рф була портова інфраструктура.

«Внаслідок влучання загинув цивільний охоронець 1979 року народження. Пошкоджено обладнання одного з вантажних терміналів, знищено будівлю охорони та два автомобілі», - йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Уляна Братичак
    Уляна Братичак
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Юрій Скалозуб
    Юрій Скалозуб
    голова Чернігівського окружного адміністративного суду
  • Тетяна Танасогло
    Тетяна Танасогло
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду