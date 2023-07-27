Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Вища рада правосуддя дозволила слідчим та прокурорам обмежувати доступ до Реєстру судових рішень

Доступ до Реєстру судових рішень зможуть обмежувати на підставі постанови слідчого чи прокурора, - Вища рада правосуддя раптово вирішила змінити свою ж позицію.

Хто з суддів 9 серпня може отримати відрядження у новий суд – список ВККС

Найбільша кількість кандидатів на відрядження – у Солом’янський районний суд Києва.

Руслан Стефанчук заявив, що Конституція не забороняє провести вибори під час війни, і належить прийняти важливі рішення з цього питання

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підкреслив, що немає конституційної заборони на вибори під час війни, і не повинно бути застою демократії в Україні.

Наталія Алюшина про схвалення реформи оплати праці чиновників: Це запит суспільства та корпусу державних службовців

Раніше у Верховній Раді заявляли про те, що на реалізацію реформи оплати праці чиновників може не вистачити коштів, однак на прийнятті законопроекту 8222 наполягають міжнародні партнери – українські депутати сподіваються, що ці партнери допоможуть з фінансуванням.

У ВККС пояснили, чому не допустили певні громадські організації до формування ГРД

Зокрема, ВККС вирішила відмовити громадським організаціям, які не довели, що працювали з міжнародними проектами.

  1. У світі

Сенат Італії визнав Голодомор геноцидом українського народу

08:47, 27 липня 2023
Резолюцію про визнання Голодомору геноцидом підтримали 130 членів Сенату Італії.
Сенат Італії визнав Голодомор геноцидом українського народу
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що сенат Італії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

«Я вітаю визнання Сенатом Італії Голодомору геноцидом. Називати речі своїми іменами - це ключ, який дозволить запобігти повторенню жахливих злочинів», - написав Єрмак.

Також він подякував Італії за потужну та багатогранну підтримку України у боротьбі за майбутнє та відновлення справедливості.

«Перемога над російським злом та історична справедливість - це те, що має бути», - додав керівник ОП.

Резолюцію про визнання Голодомору геноцидом підтримали 130 членів Сенату Італії, проти не висловився жоден, ще чотири утрималися під час голосування.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Теремецька
    Наталія Теремецька
    суддя Славутицького міського суду Київської області
  • Владлена Суслова
    Владлена Суслова
    суддя Господарського суду Харківської області