Сенат Італії визнав Голодомор геноцидом українського народу

Резолюцію про визнання Голодомору геноцидом підтримали 130 членів Сенату Італії.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що сенат Італії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

«Я вітаю визнання Сенатом Італії Голодомору геноцидом. Називати речі своїми іменами - це ключ, який дозволить запобігти повторенню жахливих злочинів», - написав Єрмак.

Також він подякував Італії за потужну та багатогранну підтримку України у боротьбі за майбутнє та відновлення справедливості.

«Перемога над російським злом та історична справедливість - це те, що має бути», - додав керівник ОП.

Резолюцію про визнання Голодомору геноцидом підтримали 130 членів Сенату Італії, проти не висловився жоден, ще чотири утрималися під час голосування.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.