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Сенат Италии признал Голодомор геноцидом украинского народа

08:47, 27 июля 2023
Резолюцию о признании Голодомора геноцидом поддержали 130 членов Сената Италии.
Сенат Италии признал Голодомор геноцидом украинского народа
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Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил, что сенат Италии признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом он написал на своем Telegram-канале.

«Я приветствую признание Сенатом Италии Голодомора геноцидом. Называть вещи своими именами - это ключ, который позволит предотвратить повторение ужасных преступлений», - написал Ермак.

Также он поблагодарил Италию за мощную и многогранную поддержку Украины в борьбе за будущее и восстановление справедливости.

«Победа над российским злом и историческая справедливость - это то, что должно быть», - добавил руководитель ОП.

Резолюцию о признании Голодомора геноцидом поддержали 130 членов Сената Италии, против не высказался ни один, еще четыре воздержались во время голосования.

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