Масштабная атака рф: сколько ракет сбили силы ПВО ВСУ

Враг использовал ракеты Х-101/Х-555, «Калибр» и «Кинжал».

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26 июля силы ПВО ЗСУ уничтожили 36 крылатых ракет, которыми российские оккупанты пытались атаковать Украину Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук на своем Telegram-канале.

«Сегодня противовоздушной обороной Украины уничтожено 36 воздушных целей: 3 крылатых ракеты «Калибр»; 33 крылатые ракеты Х-101/Х-555», - написал Олещук.

Отмечается, что ракеты запустили 8 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. По маршруту следования ракет работали зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, истребители и не только.

В Воздушных силах напомнили, что около 19:00 был зафиксирован пуск четырех гиперзвуковых ракет «Кинжал» в направлении Хмельницкой области. Последствия этой атаки все еще уточняются.

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