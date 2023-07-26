Масштабна атака рф: скільки ракет збили сили ППО ЗСУ

Ворог використав ракети Х-101/Х-555, «Калібр» та «Кинжал».

Фото: podrobnosti.ua

26 липня сили ППО ЗСУ знищили 36 крилатих ракет, якими російські окупанти намагалися атакувати Україну. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук на своєму Telegram-каналі.

«Сьогодні протиповітряною обороною України знищено 36 повітряних цілей: 3 крилаті ракети «Калібр»; 33 крилаті ракети Х-101/Х-555», - написав Олещук.

Зазначається, що ракети запустили вісім стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. По маршруту руху ракет працювали зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, винищувачі і не тільки.

У Повітряних силах нагадали, що близько 19:00 було зафіксовано запуск чотирьох гіперзвукових ракет «Кинжал» у напрямку Хмельницької області. Наслідки цієї атаки досі уточнюються.

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