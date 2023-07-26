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  1. Законодавство

Раді рекомендують прийняти законопроєкт про посилення повноважень Антимонопольного комітету

21:52, 26 липня 2023
Законопроєкт передбачає посилення повноваження АМКУ щодо проведення фізичних обшуків, конфіскації документів та забезпечення обміну інформації з іншими правоохоронними органами.
Раді рекомендують прийняти законопроєкт про посилення повноважень Антимонопольного комітету
Фото: pravda.com
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 Комітет з питань економічного розвитку схвалив до розгляду у другому читанні законопроєкт №5431 про посилення повноважень Антимонопольного комітету. Про це повідомляє офіційний сайт парламенту.

Суть змін:

Антимонопольний комітет України (АМКУ) отримує право здійснювати перевірки суб’єктів господарювання лише у разі наявності ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції з метою збирання доказів порушення.

Посилено повноваження АМКУ щодо проведення фізичних обшуків, конфіскації документів та забезпечення обміну інформації з іншими правоохоронними органами.

Запроваджується можливість для АМКУ за рішенням суду проводити перевірки у місцях проживання та інших володіннях осіб.

АМКУ отримує право опломбовувати приміщення, системи комунікації чи місць зберігання інформації. За самочинне розпломбування встановлюється відповідальність - штраф у розмірі одного відсотка доходу (виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік.

Після отримання попередніх висновків у суб’єкта господарювання з’являється право добровільно врегулювати справу шляхом підписання угоди з АМКУ. Угода про врегулювання затверджується господарським судом.

Підставою для повного або часткового звільнення від відповідальності суб'єкта господарювання може стати розкриття антиконкурентних узгоджених дій, припинення участі в таких діях, співпраця з органами АМКУ та надання доказів, які відсутні в Антимонопольного комітету України.

Запроваджується солідарна відповідальність суб’єктів господарювання, що входять до групи компаній, яка вчинила порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Вносяться зміни в процедуру обрахунку порогових показників учасників концентрації. З метою запобігання придбання по частинах вводиться запобіжник - транзакції між одними і тими ж суб’єктами господарювання протягом 2 років вважаються однією концентрацією.

Вартісні показники суб'єкта господарювання, над яким або частиною якого набувається контроль, знижено з 4 мільйонів євро до 2 мільйонів євро.

Передбачається розширення процесуальних прав учасників концентрації, зокрема: право на подання клопотання щодо проведення слухання по справі; на ознайомлення з протоколом слухання та отримання його копії; право на продовження строку розгляду справи на один місяць, якщо учасники концентрації бажають запропонувати зобов’язання у концентрації.

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