Раде рекомендуют принять законопроект об усилении полномочий Антимонопольного комитета

Законопроект предусматривает усиление полномочий АМКУ по проведению физических обысков, конфискации документов и обеспечению обмена информации с другими правоохранительными органами.

Фото: pravda.com

Комитет по экономическому развитию одобрил к рассмотрению во втором чтении законопроект №5431 об усилении полномочий Антимонопольного комитета. Об этом сообщает официальный сайт парламента.

Суть изменений:

Антимонопольний комітет України (АМКУ) отримує право здійснювати перевірки суб’єктів господарювання лише у разі наявності ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції з метою збирання доказів порушення.

Посилено повноваження АМКУ щодо проведення фізичних обшуків, конфіскації документів та забезпечення обміну інформації з іншими правоохоронними органами.

Запроваджується можливість для АМКУ за рішенням суду проводити перевірки у місцях проживання та інших володіннях осіб.

АМКУ отримує право опломбовувати приміщення, системи комунікації чи місць зберігання інформації. За самочинне розпломбування встановлюється відповідальність - штраф у розмірі одного відсотка доходу (виручки) суб’єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік.

Після отримання попередніх висновків у суб’єкта господарювання з’являється право добровільно врегулювати справу шляхом підписання угоди з АМКУ. Угода про врегулювання затверджується господарським судом.

Підставою для повного або часткового звільнення від відповідальності суб'єкта господарювання може стати розкриття антиконкурентних узгоджених дій, припинення участі в таких діях, співпраця з органами АМКУ та надання доказів, які відсутні в Антимонопольного комітету України.

Запроваджується солідарна відповідальність суб’єктів господарювання, що входять до групи компаній, яка вчинила порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Вносяться зміни в процедуру обрахунку порогових показників учасників концентрації. З метою запобігання придбання по частинах вводиться запобіжник - транзакції між одними і тими ж суб’єктами господарювання протягом 2 років вважаються однією концентрацією.

Вартісні показники суб'єкта господарювання, над яким або частиною якого набувається контроль, знижено з 4 мільйонів євро до 2 мільйонів євро.

Передбачається розширення процесуальних прав учасників концентрації, зокрема: право на подання клопотання щодо проведення слухання по справі; на ознайомлення з протоколом слухання та отримання його копії; право на продовження строку розгляду справи на один місяць, якщо учасники концентрації бажають запропонувати зобов’язання у концентрації.

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