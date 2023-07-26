Украинцы постят селфи в стиле Барби или Кена, сгенерированные ИИ: безопасно ли это

Сервис на основе искусственного интеллекта может из любого фото человека сделать селфи в стиле Барби или Кена. Есть ли риски использования такой программы?

После выхода в Украине в официальный прокат фильма «Барби» граждане на своих страницах в социальных сетях активно обсуждают ленту и публикуют свои фото в стиле Барби или Кена, которые обрабатывает сервис на основе искусственного интеллекта. Но безопасно ли это?

Сервис под названием Bairbe.me предлагает пользователям загрузить свое фото, выбрать цвет волос и кожи, указать свою почту и сгенерировать селфи в стиле Барби или Кена.

Почту сервис просит якобы для отправления результатов. При этом многие подобные сервисы дают скачать изображения прямо с сайта. Как минимум, сервис может собирать почты для дальнейших рассылок.

Кроме того, важно отметить, что этот сервис не является официальным от Barbie и Mattel, а просто частная инициатива.

Разработчиком сервиса является компания Rvnway, которая занимается брендингом и дизайном, с офисами в Нью-Йорке и Сиэтле.

В условиях пользования сервисом разработчики прописали, что права на сгенерированный пользователями контент им не принадлежат, но одновременно добавляют, что могут использовать сгенерированные фото для улучшения своих продуктов и сервисов.

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