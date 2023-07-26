Українці постять селфі у стилі Барбі або Кена, згенеровані ШІ: чи це безпечно

Сервіс на основі штучного інтелекту може з будь-якої фотографії зробити селфі в стилі Барбі або Кена. Чи є ризики використання такої програми?

Після виходу в Україну в офіційний прокат фільму «Барбі» громадяни на своїх сторінках у соціальних мережах активно обговорюють стрічку та публікують свої фото у стилі Барбі чи Кена, які опрацьовує сервіс на основі штучного інтелекту. Але чи це безпечно?

Сервіс під назвою Bairbe.me пропонує користувачам завантажити своє фото, вибрати колір волосся та шкіри, вказати свою пошту та згенерувати селфі у стилі Барбі чи Кена.

Пошту сервіс просить нібито для надсилання результатів. При цьому багато схожих сервісів дають завантажити зображення прямо з сайту. Як мінімум, сервіс може збирати поштові скриньки для подальших розсилок.

Крім того, важливо відзначити, що цей сервіс не є офіційним від Barbie та Mattel, а просто приватна ініціатива.

Розробником сервісу є компанія Rvnway, яка займається брендингом та дизайном, з офісами в Нью-Йорку та Сіетлі.

В умовах користування сервісом розробники прописали, що права на згенерований користувачами контент їм не належать, але одночасно додають, що можуть використовувати згенеровані фото для покращення своїх продуктів та сервісів.

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