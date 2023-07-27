Гарне й лякаюче видовище: Київ вночі накрила сильна гроза, відео

Кияни спостерігали у місті потужні блискавки та публікували відео непогоди.

У ніч проти 26 липня столицю накрила сильна гроза. Жителі міста бачили блискавки та чули звук грому. Відео непогоди кияни публікували у соціальних мережах.

На оприлюднених кадрах видно, що місто вкрите дощем та постійно з'являються блискавки.

Водночас гарне й лякаюче видовище супроводжується сильним вітром та дощем.

Як можна побачити на відео, блискавки настільки потужні, що на декілька секунд освічують вулиці.

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