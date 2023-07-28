Глава Службы дисциплинарных инспекторов будет получать более 107 тысяч грн

Зарплата инспектора, который будет изучать жалобы на судей, составит более 80 тысяч гривен: Верховная Рада готовится одобрить законопроект, предусматривающий создание Службы дисциплинарных инспекторов.

Парламент вскоре рассмотрит в первом чтении законопроект о создании Службы дисциплинарных инспекторов №9483-2, которая будет прорабатывать жалобы на судей и готовить по ним проекты решений относительно того, следует ли определенного судью увольнять. Соответствующее постановление зарегистрировал председатель Комитета по правовой политике Денис Маслов. Это альтернативный законопроект в 9483, который, как и 9483-2, внес сам Денис Маслов.

Как запланировали члены Комитета, данный проект будет неразрывно связан с законопроектом 9261 «О немедленном возобновлении рассмотрения жалоб на судей», которым полномочия изучать жалобы временно снова вернут Высшему совету правосудия до момента создания Службы дисциплинарных инспекторов. Проект 9261 намерена принять уже в целом на ближайшем заседании Рада. Подробно о нем можно прочесть в материале «Верховная Рада примет закон о немедленном возобновлении рассмотрения жалоб на судей, но немедленно их рассмотрение не возобновится».

Сколько будет получать дисциплинарный инспектор

Следовательно, согласно проекту 9483-2 должностной оклад руководителя службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия устанавливается в размере 40 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленного на 1 января. То есть более 107 тысяч грн, если учитывать размер ПМ в 2023 году, который для трудоспособных лиц составляет 2 684 грн.

Должностной оклад заместителя руководителя службы дисциплинарных инспекторов устанавливается в размере 35 ПМ, то есть около 94 тысяч грн.

Оклад дисциплинарного инспектора – в размере 30 прожиточных минимумов (80520 грн).

Финансировать Службу и Секретариат ВСП смогут иностранные правительства

Интересно также, что законопроект прямо предусматривает финансирование работы Секретариата ВСП за счет денег международных организаций и иностранных государств (кроме нашего бюджета).

Так, в законе устанавливается, что «обеспечение деятельности Секретариата Высшего совета правосудия осуществляется за счет средств государственного бюджета, а также средств, поступающих в государственный бюджет в рамках программ помощи Европейского Союза, правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений».

Учитывая, что Служба дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия является самостоятельным структурным подразделением в составе секретариата ВСП, то и ее финансирование могут обеспечивать деньгами иностранных правительств.

Кто будет инспектором

На должность дисциплинарного инспектора может быть назначен гражданин Украины, не младше 30 лет, имеющий высшее юридическое образование и стаж профессиональной деятельности в сфере права не менее 5 лет, компетентный, добродетельный, который соответствует установленным для судьи этическим стандартам и одному из следующих требований:

1) имеет стаж работы в должности судьи не менее 3 лет;

2) имеет опыт осуществления представительства в суде и/или защиты от уголовного обвинения не менее 3 лет;

3) имеет опыт поддержки государственного обвинения и/или представительства интересов гражданина или государства в суде не менее 3 лет.

Дисциплинарный инспектор назначается на должность Высшим советом правосудия сроком в пять лет по результатам открытого конкурса.

Лицо не может занимать должность дисциплинарного инспектора более двух сроков.

Дисциплинарные инспекторы из числа судей в отставке и инспекторы, имеющие стаж работы в должности судьи, не могут составлять более половины общего количества дисциплинарных инспекторов службы.

Дисциплинарные инспекторы увольняются по решению ВСП согласно законодательству о государственной службе. Применение мер поощрения, дисциплинарного воздействия, а также присвоение дисциплинарным инспекторам рангов согласно законодательству о государственной службе относится к полномочиям ВСП.

Чем будет заниматься дисциплинарный инспектор

Закон предусматривает, что он

проводит предварительную проверку дисциплинарной жалобы и материалов;

анализирует материалы дисциплинарных дел и собирает по необходимости информацию

готовит проекты решений и решений дисциплинарной палаты и Высшего совета правосудия в рамках дисциплинарного производства по отношению к судье;

анализирует материалы по жалобам на решения по дисциплинарным делам в отношении судей и прокуроров, готовит проекты выводов и решений Высшего совета правосудия;

анализирует практику осуществления дисциплинарных производств и принятые решения о привлечении или отказе в привлечении судьи к дисциплинарной ответственности.

Кто может быть руководителем Службы

Руководитель службы дисциплинарных инспекторов по своему статусу является заместителем руководителя Секретариата Высшего совета правосудия.

Руководителем может быть избрано лицо, которое отвечает требованиям к дисциплинарному инспектору, имеет стаж профессиональной деятельности в сфере права не менее семи лет, опыт работы на должностях государственной службы категорий «А» или «Б» или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления, или опыт работы на руководящих должностях предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности не менее трех лет, а также свободно владеет иностранным языком, который является одним из официальных языков Совета Европы

Руководитель службы дисциплинарных инспекторов и его заместитель увольняются с должности по решению Высшего совета правосудия согласно законодательству о государственной службе. Применение мер поощрения, дисциплинарного воздействия, а также присвоение руководителю службы дисциплинарных инспекторов и его заместителю рангов государственных служащих согласно законодательству о государственной службе относится к полномочиям Высшего совета правосудия. Оценка служебной деятельности руководителя и его заместителя относится к полномочиям ВСП.

Кто будет отбирать Службу дисциплинарных инспекторов

Вместе с этим законопроект предусматривает особый порядок конкурса в Службу. Первые 5 лет будет проводить конкурсная комиссия в составе 6 человек, три из которых назначаются ВСП по предложениям международных и иностранных организаций, которые в соответствии с международными или межгосударственными соглашениями в течение последних 3 лет оказывают Украине международную техническую помощь в сфере судебной реформы и/или предотвращения и противодействия коррупции.

Такие международные и иностранные организации согласовывают общее предложение. Членом конкурсной комиссии может быть назначен член Высшего совета правосудия.

МИД совместно с Секретариатом Кабмина в течение 10 дней со дня вступления в силу Закона должен сформировать перечень таких международных иностранных организаций и безотлагательно передать его ВСП. Для получения предложений в состав конкурсной комиссии от международных и иностранных организаций Председатель ВСП обращается в такие международные и иностранные организации, которые в течение 30 дней предоставляют свои предложения в состав.

Высший совет правосудия в течение 5 дней со дня получения соответствующих предложений в состав от международных и иностранных организаций принимает решение о создании конкурсной комиссии.

При этом международники будут иметь решающий голос при формировании Службы.

Так, решение конкурсной комиссии будет считаться принятым, если за него проголосовали не менее 4 членов, из которых по крайней мере 2 предложены международными и иностранными организациями.

При одинаковом количестве голосов «за» и «против» проводится повторное голосование. В случае одинакового количества голосов «за» и «против» во время такого повторного голосования голоса трех членов конкурсной комиссии, из которых хотя бы двое предложены международными и иностранными организациями, являются решающими.

Могут запрашивать любую информацию у любых лиц

Конкурсная комиссия имеет право собирать, проверять и анализировать информацию, в том числе с ограниченным доступом, в отношении кандидатов; обращаться к любым другим физическим или юридическим лицам с запросом о предоставлении объяснений, документов или информации, необходимых для рассмотрения и оценки кандидатов на эти должности.

Владельцы или распорядители запрашиваемой информации (документов, материалов), кроме членов семьи или близких лиц кандидата, обязаны в течение 10 дней со дня получения запроса предоставить информацию (документы, материалы) конкурсной комиссии.

Для осуществления своих полномочий членам конкурсной комиссии предоставляется право бесплатного доступа к открытым государственным реестрам.

По запросу члена конкурсной комиссии для организационного, технического обеспечения его полномочий конкурсная комиссия может привлекать помощников, переводчиков.

Финансирование деятельности таких помощников, переводчиков может производиться с привлечением международной технической помощи. Организационно-техническое, логистическое и экспертное обеспечение деятельности конкурсной комиссии может осуществляться за счет средств привлеченной международной технической помощи.

Также проект устанавливает, что до дня начала работы службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, общая продолжительность осуществления дисциплинарного производства не может превышать 3 лет со дня получения Высшим советом правосудия соответствующей дисциплинарной жалобы или дня принятия Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия решения об открытии соответствующего по собственной инициативе или дня получения Высшим советом правосудия соответствующего обращения ВККС. Однако к дисциплинарным производствам, начатым до вступления в силу настоящего закона, не применяются указанные ограничения в три года.

Автор: Наталья Мамченко

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