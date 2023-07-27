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  1. В мире

Швейцария может отказаться от нейтралитета, чтобы присоединиться к программе безопасности США

19:20, 27 июля 2023
Американская сторона ведет переговоры со Швейцарией, а также Финляндией и Швецией для усиления партнерства в сфере безопасности с США.
Швейцария может отказаться от нейтралитета, чтобы присоединиться к программе безопасности США
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Швейцария может отказаться от политики нейтралитета и присоединения к программе партнерства в сфере безопасности Национальной гвардии США на фоне полномасштабного вторжения рф в Украину. Об этом заявил командующий Нацгвардией США Дэн Хокансон, сообщает AP.

Он отметил, что американская сторона ведет переговоры со Швейцарией, а также Финляндией и Швецией для усиления партнерства в сфере безопасности с США.

Он уточнил, что Финляндия и Швеция, уже отказавшиеся от нейтралитета ради вступления в НАТО, «в настоящее время ведут переговоры о партнерстве», а Швейцария «в настоящее время пересматривает отношения, которые другие страны имеют с Национальной гвардией, и оценивает возможность такой программы в будущем».

Программа государственного партнерства Национальной гвардии США является важным инструментом, посредством которого американские войска выстраивают отношения с иностранными военными, проводя регулярные тренировки и образовательные обмены с молодыми офицерами.

Она предусматривает налаживание партнерских отношений между подразделениями Национальной гвардии США и принимающими странами. Это может помочь иностранным военным лучше планировать свои операции в соответствии с западной доктриной.

Программа партнерства Нацгвардии США началась 30 лет назад после распада Советского Союза. Украина одна из первых присоединилась к программе в партнерстве с Национальной гвардией Калифорнии.

С первых дней российского полномасштабного вторжения украинские Военно-воздушные силы обратились за поддержкой партнеров из Национальной гвардии Калифорнии, с которыми они проходили подготовку, отмечает издание.

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