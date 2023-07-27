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  1. У світі

Швейцарія може відмовитись від нейтралітету, щоб долучитись до безпекової програми США

19:20, 27 липня 2023
Американська сторона веде переговори зі Швейцарією, а також окремо Фінляндією та Швецією для посилення партнерства у сфері безпеки із США.
Швейцарія може відмовитись від нейтралітету, щоб долучитись до безпекової програми США
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Швейцарія може відмовитись від політики нейтралітету та приєднання до програми партнерства у сфері безпеки Національної гвардії США на тлі повномасштабного вторгнення рф в Україну. Про це заявив командувач Нацгвардії США Ден Хокансон, повідомляє AP.

Він зазначив, що американська сторона веде переговори зі Швейцарією, а також окремо Фінляндією та Швецією для посилення партнерства у сфері безпеки із США.

Він уточнив, що Фінляндія і Швеція, які вже відмовились від нейтралітету заради вступу в НАТО, «наразі ведуть переговори про партнерство», а Швейцарія «наразі переглядає відносини, які інші країни мають з Національною гвардією, та оцінює можливість такої програми в майбутньому».

Програма державного партнерства Національної гвардії США є важливим інструментом, за допомогою якого американські війська вибудовують відносини з іноземними військовими, проводячи регулярні тренування та освітні обміни з молодими офіцерами.

Вона передбачає налагодження партнерських відносин між підрозділами Національної гвардії США та країнами, що їх приймають. Це може допомогти іноземним військовим краще планувати власні операції відповідно до західної доктрини.

Програма партнерства Нацгвардії США розпочалася 30 років тому після розпаду Радянського Союзу. Україна однією з перших приєдналась до програми у партнерстві з Національною гвардією Каліфорнії.

З перших днів російського повномасштабного вторгнення українські Військово-повітряні сили звернулися за підтримкою до партнерів з Національної гвардії Каліфорнії, з якими вони проходили підготовку, зазначає видання.

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