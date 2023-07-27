Нардеп від «Слуги народу» Ігор Кривошеєв написав заяву про вихід з партії

Кривошеєв зазначив, що офіційно подав дві заяви: голові фракції Давиду Арахамії та голові партії Олені Шуляк.

У четвер, 27 липня, депутат Верховної Ради України Ігор Кривошеєв від «Слуги народу» написав заяву про вихід з партії. Відповідну заяву нардеп оприлюднив у себе на сторінці у Facebook.

«Офіційно я подав дві заяви: голові політичної партії «Слуга народу» Давиду Арахамії, про вихід з політичної ради партії, та голові партії «Слуга народу» Олені Шуляк про вихід з партії "Слуга народу», — зазначив він.

«У мене рішення зріло давно, і зараз максимально лаконічно спробую пояснити», – заявив Кривошеєв. - Якщо формулювати в трьох словах – це кадрова політика партії. Мабуть всім відомо про скандал з нардепами Арістовим і Тищенко, та певно мало кому відомо, що ці двоє мали картбланш на прийняття партійних рішень по Закарпатській області. Дотичним закарпатцям було чудово зрозуміло, що це за люди, але на центральному рівні нам довелося чекати публічних скандалів. Вони покарані, ніби питання вичерпано. Але вони обидва – це результат кадрової політики партії. Це системна проблема. Мені соромно, що я мовчки до цього ставився. Тому що це ще моя партія теж. Але є речі про які мовчати не можна»

Також він сказав, що «діяльність Данила Гетьманцева є деструктивною щодо української економіки та обороноздатності». Крім цього Кривошеєв наголосив, що ніяким чином не йде проти президента Володимира Зеленського, а вважає, що вибір його на цю посаду у 2019 році – це «щасливий квиток для української державності».

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