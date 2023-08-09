На Чернігівщині викрили «нарко-поле» загальною площею 2 гектари, відео

Як зазначається, правоохоронці вилучили аж 50 кг розфасованого «зілля», вартість якого становить майже 16 млн гривень.

Скріншот із відео

На Чернігівщині прикордонники та співробітники Національної поліції викрили поле всіяне коноплею площею 2 гектари. Про це повідомили у преслужбі Державної прикордонної служби України.

«Прикордонники разом зі співробітниками Нацполіції викрили масштабну точку виготовлення канабісу на Чернігівщині. Загальна площа «нарко-поля» склала 2 гектари», - сказано у повідомленні ДПСУ.

Як зазначається, правоохоронці вилучили аж 50 кг розфасованого «зілля», вартість якого становить майже 16 млн гривень.

Чоловіків затримали, а речові докази відправили на експертизу.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.