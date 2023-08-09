В Мінсоцполітики відповіли, коли субсидію можна буде оформити через «Дію» в один клік

Із грудня допомогу можна буде оформити в «Дії».

Спрощене оформлення субсидій через «Дію» буде реалізовано наприкінці 2023 року. Очікується збільшення отримувачів бюджетної допомоги. Про це повідомляє міністр соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв’ю «Укрінформу».

Міністр запевнила, що субсидії на опалювальний сезон «обов'язково будуть», оскільки це пріоритетна допомога.

«Зараз повністю цифровізуємо цю послугу. З грудня таку допомогу можна буде оформити в «Дії» в один клік», - сказала вона.

Жолнович нагадала, що Кабінет міністрів з 1 червня підвищив тариф на електроенергію для населення, що викличе зростання кількості заяв на субсидію.

«Влітку відбулося підвищення цін на енергоресурси, тому ми розуміємо, що збільшиться кількість людей, які потребуватимуть такої послуги. І ми готуємося до цього», - додала міністр.

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