В Минсоцполитики ответили, когда субсидию можно будет оформить через «Дію» в один клик

С декабря помощь можно будет оформить в Дії.

Упрощенное оформление субсидий через Дію будет реализовано в конце 2023 года. Ожидается увеличение получателей бюджетной помощи. Об этом сообщает министр социальной политики Оксана Жолнович в интервью «Укринформу».

Министр заверила, что субсидии на отопительный сезон «обязательно будут», поскольку это приоритетная помощь.

«Сейчас полностью цифровизируем эту услугу. С декабря такую помощь можно будет оформить в Дії в один клик», - сказала она.

Жолнович напомнила, что Кабинет министров с 1 июня повысил тариф на электроэнергию для населения, что вызовет рост заявлений на субсидию.

«Летом произошло повышение цен на энергоресурсы, поэтому мы понимаем, что увеличится количество людей, нуждающихся в такой услуге. И мы готовимся к этому», - добавила министр.

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